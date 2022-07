In pensione tutti insieme appassionatamente

SAN MARTINO IN PENSILIS. Lo scoppiare della pandemia, i tanti problemi che la stessa ha provocato, i lutti e le giornate grigie, hanno impedito per quasi due anni di poter festeggiare tutti insieme la meritata pensione. Ma loro non si sono certo arresi e così, ieri sera, nella location del ristorante 'Nonna Ninuccia' hanno organizzato una grande festa invitando i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i colleghi in servizio. Ci riferiamo non ad uno, due ma a ben dieci dipendenti del Comune di San Martino in Pensilis che, negli ultimi 24 mesi, dopo decenni trascorsi alle dipendenze dell'ente comunale, hanno felicemente raggiunto il periodo di quiescenza.

Luigi Garofalo, Michele Tozzi, Pina Zaccardi, Maria Concetta Sforza, Teresa La Serra, Vincenzo Cardone, Concettina Cannito, Pasquale Di Iorio, Rosanna Graziaplena e Giuseppina Zuppone. Dieci pubblici dipendenti che dopo aver 'servito' con professionalità, abnegazione ed alto senso delle istituzioni la pubblica amministrazione sammartinese si sono ritrovati per vivere tutti insieme un momento di convivialità ricordando al presente il cammino fatto e lasciando, sicuramente, un'eredità pesante ai colleghi, orfani di un così grande bagaglio umano. Ai neo pensionati giungano anche dalle nostre colonne i migliori auguri.