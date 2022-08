Addio a Nicolino Smargiassi

TERMOLI. Addio a Nicolino Smargiassi, un male incurabile l’ha strappato dopo sofferenze subite nel tempo, ai suoi affetti più cari.

Per chi scrive era più un fratello, che un semplice amico. Ha sempre sorriso alla vita, da ragazzi ne abbiamo combinate di cotte e di crude, specie d’estate.

Parliamo degli anni Sessanta e Settanta, quando giù alla Cala Sveva, nell'era di Bruno Tanfani, approfittando del suo charme da bello castigava ogni bella e giovane turista che si avventurava almeno a un metro da lui, lasciando noi a bocca asciutta.

«Le guardo, sorrido e loro ci cascano», il segreto di Nicolino, dal classico e ammaliante sorriso.

Molto buono e altruista, non sopportava le ingiustizie, era una guida per tutti gli amici.

Sempre legato al territorio, negli ultimi anni, prima che la malattia lo aggredisse, si dava da fare per tenere sempre desta la tradizione dei costumi locali.

Mancherà a tutti noi il suo sorriso accattivante ma soprattutto mancherà alla sua dolce metà Patrizia, ai suoi figli, alla cugina Laura, caro Nicolino ti ricorderemo per sempre come appari in queste foto e mi raccomando quando sarai lassù, salutaci con un grande abbraccio un altro nostro amico fraterno e nonché tuo cognato Dani Caruso, vi abbiamo voluto bene e sarete sempre nei nostri cuori adesso il tuo sorriso ammalierà tutti anche in cielo. Ciao Nicolì.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, dalle 17, alla chiesa del Crocifisso.

Galleria fotografica