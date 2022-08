Apre a Petrella la "Piccola casa dei Santi"

PETRELLA TIFERNINA. Le statue dei Santi della Parrocchia di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina, per molto tempo accantonate in un luogo angusto, finalmente hanno avuto una consona e dignitosa collocazione per la loro valorizzazione spirituale e culturale.

È stata Angela Amoroso, ispirata dalla grazia di Dio, a realizzare questa espressione di fede e di amore verso i Santi, verso il popolo di Petrella e in memoria del fratello Giovanni.

Hanno collaborato con grande maestria, professionalità e senso di responsabilità alla realizzazione di quest’opera: Don Benito Giorgetta, parroco della chiesa di San Timoteo di Termoli dove attualmente Angela Amoroso risiede, che ha fornito un significativo sostegno attraverso la sua vicinanza spirituale e operativa; l’arch. Ivano Ludovico progettista e direttore lavori; Giuseppe Silvaggio per le opere di falegnameria, Luca Di Bona per le opere edili, Saverio Lombardi per l’impianto elettrico e Don Domenico Di Franco, parroco della chiesa di San Giorgio Martire per il sostegno spirituale nel corso dei lavori.

L’augurio che i Santi possano continuare ad illuminare, guidare e sostenere il cammino di fede dei petrellesi ovunque risiedano e di quanti ad essi si affidano.

“Essere Santi non è un privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti” cit. Papa Francesco

La piccola Casa dei Santi è visitabile, accanto alla chiesa di San Giorgio, tutti i giorni a partire da domenica 7 agosto 2022





