In scena la 30esima edizione del Festival internazionale del folklore

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Prenderà il via domani 7 Agosto a Montefalcone nel Sannio, a cura dell'Associazione Culturale e Musicale Folkloristica “TOMA TOMA”, il progetto “FOLKLORE, ARTIGIANATO E TRADIZIONE”, in partenariato con il Comune di Montefalcone, la Pro Loco Maronea e l'Associazione Culturale L' Ancia Sannita, e cofinanziato dalla Regione Molise – FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Turismo è Cultura 2022-2023, e avrà termine il 12 agosto.

Il programma prevede per il giorno 7 agosto alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie una tavola rotonda sulla storia e le origini della medesima chiesa e dell'attiguo Convento dei Padri Cappuccini in occasione del IV centenario della loro fondazione. A seguire l'Associazione Culturale L'Ancia Sannita presenterà la “Scupina”, antico strumento musicale aerofono riscoperto e ricostruito dai soci dell'Associazione stessa, e verrà inaugurata una mostra di prodotti artigianali locali e artistici e di strumenti musicali popolari, allestita all'interno del chiostro del convento e visitabile gratuitamente fino al giorno 12 Agosto dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Per lo stesso periodo presso i locali dell'ex Mulino sarà visitabile gratuitamente il laboratorio di costruzione degli strumenti musicali dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Il giorno 8 Agosto presso l'Anfiteatro del Santuario di Santa Maria del Canneto in Roccavivara alle ore 21:00 ci sarà l'esibizione dei gruppi folcloristici di Bulgaria, Macedonia e Montefalcone nel Sannio.

Il giorno 9 Agosto alle ore 21:00 in Piazza del Popolo a Montefalcone andrà in scena il “XXX FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE”, con la partecipazione dei gruppi Shopski Ensemble “Radi Radev” (Bulgaria), Folf Ensemble Ruthenia (Slovacchia), Ensemble Kocho Racin (Macedonia) e Gruppo Folk TOMA TOMA di Montefalcone nel Sannio.

Il 10 Agosto presso l’ex Bocciodromo comunale alle 18:00 si svolgerà un convegno sulla “Capra di Montefalcone - proprietà nutrizionali ed organolettiche”. Alle ore 20:00 apertura degli stand per la XXIV edizione della Sagra della Capra. La serata sarà allietata da gruppi di musica etnica e popolare L’Ancia Sannita e Lu Sole Allavate.





Galleria fotografica