Auguri alla classe 1972

BONEFRO. La classe 1972 festeggia i cinquant'anni con una giornata speciale

Una giornata per ritrovarsi e ripercorrere insieme tanti momenti di vita vissuta e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. L'infanzia, gli anni della scuola, i luoghi del cuore tra via Rosello e altri angoli di Bonefro, il percorso lavorativo e familiare, tante persone care che restano per sempre impresse nella propria esistenza. Sabato 6 agosto 2022 la classe 1972 di Bonefro ha festeggiato i cinquant'anni. Il programma ha previsto la santa messa celebrata dal parroco, don Luigi Mastrodomenico, nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose, dove sono esposte anche le reliquie di Santa Rita da Cascia. Una preghiera di gratitudine, lode e affidamento al Signore per il dono della vita. È seguito l'aperitivo alla presenza delle maestre e dei professori di sempre. I nati del 1972 hanno quindi condiviso il pranzo per continuare la festa. Auguri a tutti per la seconda parte del secolo... con Bonefro sempre nel cuore, per chi è vicino e per chi è lontano.