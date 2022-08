Classe di ferro 1972 a Roccavivara

ROCCAVIVARA. Grande festa a Roccavivara per i nati nel 1972 che oggi hanno voluto festeggiare il mezzo secolo ritrovandosi ancora una volta dopo 50 anni. Tanti i ricordi d’infanzia che i “giovanotti” hanno voluto rivivere in compagnia del loro maestro della scuola Elementare Giuseppe Di Renzo. Auguri vivissimi per il raggiungimento di questo bellissimo traguardo.