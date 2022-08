Antonietta Marini è salita in cielo

CAMPOMARINO. Grave lutto quello che ha colpito l’artista Renato Marini, campomarinese di origine ma di ampio respiro nazionale come pittore.

Nella giornata di ieri è stato raggiunto dalla triste notizia che a Tenerife, nelle Canarie, la sorella maggiore Antonietta, di sei anni più grande, è salita in cielo.

Una perdita enorme per l'artista molisano, perché Antonietta, in passato come sorella maggiore fece a Renato anche da mamma, per questo lo stesso artista, da ora si sente molto più solo.

Al nostro amico, soprattutto prima che un grande artista, in questo doloroso e triste momento per lui e la sua famiglia, porgiamo come redazione di Termolionline le più sentite condoglianze.