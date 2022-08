La festa dei "Giovanotti"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una serata scoppiettante a San Martino in Pensilis quelli di ieri, venerdì 12 agosto. Il carro dei Giovanotti, un gruppo di persone carico di energia e vitalità, tinge la notte giallorossa. L'organizzazione "carro dei Giovanotti" ringrazia tutti i presenti e partecipanti, per esserci sempre. Rendendo così, ancor più meravigliosa la nostra amata Carrese.

Galleria fotografica