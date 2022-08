Tanti auguri classe 1982

GUGLIONESI. Una festa voluta e sentita, quella che ha visto protagonista oggi, sabato 13 agosto, la classe 1982 di Guglionesi.

I neo quarantenni si sono ritrovati per festeggiare questo traguardo nel ricordo di Mirko Sarchione, scomparso lo scorso anno. Vive in loro, in tutti loro che l’hanno conosciuto e voluto bene. E questa sera, anche se non fisicamente, sarà presente con loro, nei loro ricordi.

«Del tempo trascorso resteranno i ricordi dei nostri giovani visi. Ci rivedremo nel tempo con facce segnate dalla vita ma in un attimo torneremo con la mente ai giorni di scuola e la nostra giovane anima tornerà a vivere quel tempo.

40 anni è l’età della consapevolezza, è l’età in cui si diventa quello che siamo realmente, è l’età in cui cambia il modo di vedere le cose. E, soprattutto, è l’età in cui possiamo godere appieno di tutto quello che stiamo vivendo.

La vita è adesso! Buona festa classe 1982».