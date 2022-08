In festa i 50enni di Colletorto

COLLETORTO. Estate densa di raduni generazionali nel basso Molise. Festa dei 50enni di Colletorto, appartenenti alla mitica classe di ferro 1972. Prima la santa messa celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista, quindi il classico incontro conviviale in un locale del territorio, per cementare amicizia vera portata avanti per decenni.

