"Dandino": il ricordo dei guglionesani

GUGLIONESI. «Apprendo ora che è morto Dandino, è uscito un articolo su Termolionline che lo rivendica personaggio termolese. Come non precisare che lui è stato un simbolo per tutti noi guglionesani? A iniziare dai pantaloni, lo diciamo ancora” i cavzeun alla Dandinə” per indicare quelli alla caviglia. Il nome più adatto per lui sarebbe stato Libero!

Apparteneva ad una famiglia originale: Gino con il cappello militare, portava il bando per le strade del paese accompagnandosi con una trombetta, Dandino seguiva il padre nel suo lavoro, Lilina, la madre, era la donna che realizzava la scopa più bella per la processione di “Santa Nicola”, l’ammiravo tanto e con me suo figlio.

Il momento di maggior popolarità per il nostro concittadino si verificò in occasione di una festa di Sant’Adamo, erano gli anni settanta e il comitato festa invitò una star del momento: Raffaella Carrà, Castellara pullulava di gente, lei accese il pubblico con le sue canzoni coinvolgenti e leggere e ad un certo punto chiese la partecipazione dei presenti, aveva bisogno di qualcuno che ballasse con lei il Tucatuca! Non so come fu ma salì Dandino, invidiato da tutti, il risultato di quell’incontro è indimenticabile, sarebbe da conservare nelle teche Rai insieme al ballo con Totó o Sordi, noi lo conserviamo nel cuore. Vai Dandino, che la strada, tua compagna di una vita, ti sia dolce». Antonella Mammarella.