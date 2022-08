Addio a Vincenzo Perrotta

SAN MARTINO IN PENSILIS. Se n'è andato a causa di un male incurabile, a soli 59 anni. San Martino in Pensilis piange Vincenzo Perrotta.

Il ricordo di Nicola Vitale: «Vincenzo era un ragazzo affabile, espansivo. Quante volte ci siamo sfottuti, Onoré mi chiamavi caro Vincenzo in quegli anni in cui la Politica era una scuola di vita. Quante telefonate mi hai fatto per quello spirito di servizio che avevi verso gli altri, "We onoré mi dicevi vid nun cchon sa pratch na Soprintendenz!" Come potevo dirti di no!! I miei ricordi di te corrono indietro nel tempo fino ai nostri genitori. Anche nella sofferenza non disdegnavi il tuo spirito gioviale, un sorriso. Eri un personaggio nella tua semplicità, nel tuo saper dialogare con tutti e non perché oggi ci hai lasciati, ma tanta gente ti ha voluto bene ne sono certo. Te ne sei andato dopo tanto tribulare e sofferenza, resti sempre una persona buona della nostra San Martino. R.I.P. Che la terra ti sia lieve Vincè, anzi Scapò!!!».

Oggi pomeriggio i funerali, alla chiesa di San Pietro Apostolo, alle 17.