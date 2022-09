Rete idrica da riparare in via dei Castagni

TERMOLI. Lavori in corso in via dei Castagni stamani sulla rete idrica comunale. L'ha reso noto l'Acea Molise, che avvisa i residenti che interromperà il flusso idrico dalle 8.30 alle 12 per effettuare una riparazione.

Un utente si è accorto che in via dei Castagni c'era dell'umidità in un punto ben preciso e ha prontamente segnalato l'accaduto al numero verde di Acea Molise. I tecnici sopraggiunti sul posto hanno constatato, attraverso l'utilizzo di strumentazione per la ricerca perdita, che effettivamente si trattava di una perdita derivante dalla condotta idrica comunale. A quel punto, hanno programmato l'intervento avvisando con largo anticipo gli utenti della zona che domani effettueranno la riparazione.