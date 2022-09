«Dal seme al piatto: una passione antica per una pasta di qualità»

MONTEFALCONE NEL SANNIO. «Dal seme al piatto. Una passione antica per una procedura che, dal grano, crea una pasta di qualità.

Metti una domenica di questo settembre 2022, il 4, tu sei nel tuo Molise. Guardi il cielo grigio.

Vorresti raggiungere la località di mare più vicina, ma una nuvola nera incombe sull'Adriatico.

Quindi … ricordi che qualcuno ti aveva detto che, proprio in questa domenica dal color fumo di Londra, siamo stati tutti invitati ad un momento di convivialità per scoprire saperi e sapori. I saperi sono quelli di chi si dedica alla coltivazione della terra ed allo sviluppo del territorio con passione. I sapori, quelli della pasta. Ti inerpichi sulla strada sinuosa che dal Fondovalle del Trigno punta verso Montefalcone nel Sannio e, poco prima di raggiungere il paese dormiente sulla collina, svolti verso Contrada Iermana, località "Piana del signore" dove trovi uno splendido Casale immerso nella campagna rigogliosa, di proprietà della famiglia Di Iulio, imponente quasi come un santuario nel suo silenzio. Ti accolgono persone che hanno voluto riconfermare la simbiosi tra i sapori e la storia, con la riscoperta delle colture tradizionali dei nostri territori, chiamati ad assecondare l'armonia della natura e dei suoi tempi lenti e rassicuranti. Ti aspettano esperti di coltivazione di cereali, legumi e grani antichi (la particolare "cultivar senatore cappelli" e farro). Ti accolgono gli artefici del progetto di trasformazione dai cereali alla pasta. È il "Gruppo Zara Cereali" nato nel 1988 con Gianluca Zara, che dal 2018 con il marchio "Frentana" presentato da Nicola Zara, illustra con orgoglio la filiera corta dalla lavorazione al prodotto. Ti rassicura sapere che la qualità è certificata ISO 20/2005 senza utilizzo di pesticidi e glifosati e no-ogm. Questa "fabbrica dei desideri" è un'azienda che si trova … proprio in Molise!

E qui al Casale, mimetizzato tra alberi e pietre antiche, hai modo di conoscere da vicino il gusto che diventa scienza, attraverso le parole interessanti della Dottoressa Debora Caserio, biologa nutrizionista. Scopri inoltre con l'esperto di marketing operativo Dr. Antonio Ramon Di Pietropaolo, il percorso del prodotto finito (finito ottimamente) che arriva sulle nostre tavole come per effetto di una magia.

E … siccome l'eccellenza di "Zara Cereali" è la pasta, la giornata che era iniziata uggiosa, diventa festosa, assaporando con i numerosi amici intervenuti, un delizioso "piattino di eccellenza" che ti ricorda i doni della tua terra, il calore della tua gente, l'importanza delle tue tradizioni.

La famiglia Di Iulio ringrazia coloro che hanno partecipato all'evento e invita a visitare la località "Piana del signore"». Anna Michilli.