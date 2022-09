Sale in cielo Innocenzo Russo

TERMOLI. Grave lutto in casa Russo, è morto ieri sera il signor Innocenzo. Ne danno l'annuncio: la moglie Adelaide, i figli Libera, Antonio, Simona e Veronica, i generi, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo in Termoli, giovedì 8 settembre alle ore 16, presso la chiesa di Sant'Antonio, partendo dalla Casa Funeraria Iovine in via Egadi 7, a Termoli.