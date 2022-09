Guglionesi in lutto: addio a Nicolino Ciarciaglino

GUGLIONESI. «Questa mattina è venuto a mancare il carissimo Nicolino Ciarciaglino, unitosi al volontariato di Protezione Civile a seguito del terremoto che ha colpito il basso Molise ad agosto 2018 prestando attività presso la mensa del campo tenda e da allora ha continuato a dedicare il suo tempo libero per la nostra comunità. Anche durante l'emergenza covid, nonostante i giorni di maltempo e neve, non si è tirato indietro per dare il suo contributo». Con queste poche parole, l'Odv Sant'Antonio di Guglionesi, ha annunciato la scomparsa di Nicolino Ciarciaglino.

Anche il circolo del Partito democratico ha pubblicato sulla pagina Facebook la triste notizia.

«Si è spento questa mattina Nicolino Ciarciaglino , storico militante Pd, è stato sempre Uomo di grandi Contributi, uomo di grande sensibilità umana, pronto sempre a tendere una mano a chi avesse bisogno, di lui ricorderemo sempre i suoi grandi insegnamenti. Le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico di Guglionesi si stringono alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Nicolino».

I funerali si svolgeranno domani 9 settembre 2022 alle ore 16.30.

