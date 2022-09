Addio ad Andrea De Gregorio

TERMOLI. Le brutte notizie non mancano mai, stamani apprendiamo della scomparsa di Andrea De Gregorio, altro personaggio noto in città. Conosciuto dai tanti amici e conoscenti col soprannome simpatico André Buche Buche, per via del suo amore per la musica e per le tradizioni di famiglia.

Suo papà Michele, grande marinaio, andava pazzo per il ballo portato dagli alleati americani il Boogie Boogie da qui il soprannome che poi tutta la famiglia si portò appresso.

Andrea era un gran lavoratore, ex dipendente comunale, con la passione da autodidatta per la chitarra; appena aveva un attimo di tempo libero si buttava a capofitto sul suo strumento di cui era gelosissimo, era anche un mandolinista sopraffino, ma era soprattutto un amicone, il suo sguardo per chi non lo conosceva poteva sembrare severo, ma invece dietro quegli occhi di ghiaccio c’era una persona bellissima e affabile, vi affidiamo un ricordo di un altro suo caro amico e compagno di avventure musicali spettacolari, Nicolino Palladino, che ci racconta come davvero era Andrea una persona genuina che amava la vita, la famiglia e soprattutto la musica del resto la sua famiglia ha anche altri componenti che sono davvero artisti, un nome su tutti AnnaLucia sua sorella.

«Andrea, chitarrista e mandolinista, poca accademia e immenso cuore. Delle sue performance, imperfette ma estremamente coinvolgenti, dense di emozione vera, conservo ricordi meravigliosi. Con lui ho suonato una vita, praticamente da quando eravamo ragazzini. Abbiamo condiviso anni di musica napoletana, suonato insieme con i "Recitarcantando", lo storico gruppo degli anni 80, portato allegria e fantasia davvero ovunque. "Mitte a temòne, che m'ea fä’ 'na fumäte...", diceva, quando tornando da qualche serata in luoghi lontani, fermava la macchina e mi cedeva il posto alla guida. “Ha fatto avaria la luce!”, esclamò, quando la cassettina modello frate questuante, da lui realizzata per il S. Antonio, improvvisamente si spense. Mescolava spesso, in battute esilaranti, il linguaggio marinaresco con il più raro italiano: “Ripondiamo la rrobba nel bagòlio”, celiava, quando a fine serata “ariccettavamo i ferri”. Che amico! Ogni anno alla riapertura dopo il fermo pesca, ci invitava per gustare triglie e “seccetèlle” che Loredana, la moglie adorata, preparava in tutti i modi possibili. Le tante avventure alle Tremiti, i concerti d'estate, le birre "zero per due", le notti a condividere la stanza nelle trasferte, una complicità semplice e vecchia quanto noi stessi. L’ultima volta che realizzammo qualcosa di ufficiale insieme, fu nello spettacolo “Natäle a Tèrmele”. Per l’occasione riuscii a vincerne la timida riluttanza, e a convincerlo a cantare, con la sua voce piena e calda, un pezzo solista della versione termolese di White Christmas. Nelle ultime ore della malattia ho riascoltato più volte quel canto, e mi pareva coglierci dentro tutto l’amore per la musica che l’ha accompagnato sempre. Una notte, tornando da una bella performance alle porte di Napoli, sbagliammo strada e ci ritrovammo a Pietrelcina verso le due e mezza. "Mèh, pe chiude in béllézze, ce velève 'na visete a Padre Pio," disse, con quel sorriso sornione e un lampo appena accennato negli occhi chiari. Ora ne sono sicuro: nell’assemblea dei Santi, dove tutto è musica stupefacente, un posto come chitarrista non glielo toglierà nessuno”.

I funerali avranno luogo domattina, alle 10.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

La nostra redazione è vicinissima alla famiglia di Andrea ed esprime le più sentite condoglianze.

