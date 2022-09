Alla scoperta delle bellezze guglionesane con la Pro loco "Colleniso"

GUGLIONESI. Alla scoperta delle bellezze guglionesane con la Pro loco "Colleniso".

«Nella giornata del 12 settembre, in collaborazione con degli organizzatori di gite locali abbiamo accolto un pullman di Turisti da Terni, in visita in Molise!

In pochissimi giorni (due) siamo riusciti ad organizzare un tour del nostro bellissimo Paese per soddisfare le curiosità dei turisti, con il contributo di Nicolino Del Torto, che ha accettato di buon grado di collaborare con noi e lo ringraziamo per questo! Constatando dal vivo le emozioni che i turisti hanno provato visitando il nostro paese, che spesso diamo per scontato, ci ha fatto davvero riflettere su quanto potenziale abbiamo e di quanto possa essere bello e soddisfacente far conoscere il nostro territorio, facendolo diventare meta di turisti da ogni parte.

Credeteci, i turisti erano davvero affascinati da quanta bellezza è racchiusa nelle nostre ricchezze culturali e territoriali!! Hanno avuto modo di degustare piatti tipici grazie ad un buon pranzo preparato con dedizione e solita grande disponibilità del caro Marco Basler e lo staff del "Camelot" che ringraziamo per non aver minimamente esitato al nostro appello ad accogliere i turisti, facendoli sentire quasi a casa.

Un vivo ringraziamento a Simona Carracillo, guida turistica dell’alto Molise (Castel San Vincenzo e zone limitrofe) che ci ha coinvolto in questa magnifica esperienza e ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un servizio che possa essere sempre più efficiente

GUGLIONESI un paese da vivere e da visitare, impegniamoci tutti a finché questo sogno diventi sempre più reale».

Galleria fotografica