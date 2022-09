L'ultimo saluto ad Andrea De Gregorio

Una intervista d'antan al compianto Andrea De Gregorio

TERMOLI. Grande commozione ai funerali dell'amico di tanti di noi, Andrea De Gregorio, morto ieri a soli 65 anni dopo una lunga malattia.

Andrea era un autentico personaggio, un’artista che amava la musica.

Conosciutissimo nella nostra città, una persona di una semplicità estrema, anche se sembrava burbero era un bonaccione.

Tanti gli amici musicisti che sono giunti in chiesa, a san Pietro, per tributargli l’ultimo saluto.

Nicolino Palladino, Nicolino Cannarsa ,Bartolo Bruno, Dino Casolino, Basso Cappella e tanti colleghi del Comune perché lui era ex dipendente del palazzo di città.

Padre Enzo nell'omelia ha ricordato la conoscenza con Andrea nella vita giovanile nel Paese vecchio e le tante serate in musica passate con lui.

“Andrea lo vogliamo ricordare come se oggi non ha intrapreso il viaggio che lo porterà al cospetto di nostro signore, ma come se Andrea fosse ancora assieme a noi. Non sia questo un distacco ma un semplice arrivederci”.

Come anche ha ricordato ieri il suo amico Nicolino Palladino: “Andrea sii felice perché adesso andrai a suonare una bella melodia lassù' tra gli angeli”.

Galleria fotografica