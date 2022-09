A Guglionesi partono le lezioni di blues

GUGLIONESI. Dopo il grande successo del "Good Time blues fest", nello scorso mese di luglio, Guglionesi è pronta a vivere una serie di workshop di blues dance.

«Spero vi fa piacere sapere che ad ottobre inizieremo una serie di workshop (lezioni intensive) di ballo blues con Bibi ed altri insegnanti della scena internazionale a Guglionesi.

Si terranno una volta al mese con l'obiettivo di mantenere viva la fiamma che si era accesa durante il festival Good Time Blues Fest di quest'estate e chissà creare una comunità di ballo blues a Guglionesi e dintorni.

PROGRAMMA:

16:00 - 19:00 Lezioni di ballo (luogo da definire in base alle iscrizioni)

19:00 - 21:00 Aperitivo/cena tutti insieme con la Bibi che farà anche da DJ

COME ISCRIVERSI:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfwza7RSMj.../viewform...

LUOGO: Da definire in base alle iscrizioni

Bibi balla da 25 anni (e insegna da oltre 18!), ma è solo quando ha scoperto il blues che ha trovato il suo vero “match perfetto”. La travolgente passione per la musica e la danza blues è diventata rapidamente un biglietto di sola andata per il mondo. È un volto noto sulla scena internazionale, avendo viaggiato in tutta Europa, Stati Uniti e Asia per approfondire la sua conoscenza, insegnare, condividere e diffondere tutto il suo amore e apprezzamento per il blues. Ha dato i natali anche a diverse comunità di ballerini blues in Italia, insegnando corsi e workshop settimanali dal 2014.

Bibi nutre un forte senso di rispetto per i valori della cultura afroamericana e per l'importanza della ricerca e del rispetto delle radici culturali e della storia del blues. Ciò che ama del blues è l'ampiezza della musica blues così come la creatività, la libertà di espressione e la profonda connessione e comunicazione con la musica e il partner nella danza».

Per info, visitare la pagina dell'evento.