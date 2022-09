"La città invisibile": «Chi pensa ai bisogni delle persone?»

TERMOLI. «Oggi al nostro centro diurno è stata una mattinata poco movimentata, l’affluenza è stata la metà circa di quella solita. Molte persone che negli ultimi tempi lo frequentano in questi giorni sono nei campi a lavorare, per lo più nella raccolta dell’uva da vino. Quasi tutti e tutte loro a fine giornata stasera, e nelle prossime settimane, non avranno possibilità di farsi una doccia calda, né un letto pulito in cui dormire. Il loro riposo non basterà forse a recuperare neppure le energie per un’altra giornata di lavoro. La loro paga – anche quando è onesta e in regola – non basta neppure a pagarsi una stanza per una notte a Termoli e dintorni. Trovare casa in affitto non ne parliamo neanche, tra garanzie, caparre, prezzi che neanche Milano...

Sentiamo spesso parlare dell’esigenza di trovare manodopera, nel turismo come in agricoltura. Sentiamo spesso dire che le persone non vogliono più fare questi lavori, che si sono accomodate, che preferiscono vivere di sussidi e carità. Ebbene, quando le lavoratrici e i lavoratori ci sono invece spesso sono costrette a vivere in queste condizioni. Parliamo di vendemmia adesso, ma possiamo raccontarvi storie analoghe di quello che succede a chi lavora nelle strutture ricettive estive.

La nostra economia ha "bisogno” di manodopera, si dice. Ma chi pensa ai bisogni delle persone? Quando la smetteremo di considerare gli esseri umani “utili” o inutili in base a quanti profitti ci fruttano, e cominceremo a concedere diritti a tutte, così che possano scegliere – liberamente – come contribuire al benessere della società? Quando capiremo che la casa, la salute, il reddito, la socialità, sono diritti di tutti, alla base di tutto il resto, e che vengono prima dei profitti di alcuni?»