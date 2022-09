Alla scoperta di "Sant'Adamm de Vellegne" con la Pro loco

GUGLIONESI. «Riscopriamo le tradizioni. La seconda domenica di ottobre si celebra Sant'Adamo di vendemmia, per noi guglionesani "Sant'Adamm de Vellegne", in memoria della restituzione delle reliquie da Campobasso.

Come dice un detto locale 🍇 “Sant’Adamm d vellegne è patron d tutt i vgn”🍇

Proprio per questo, noi della Pro loco in collaborazione con il comitato Sant'Adamo, la parrocchia e il patrocinio comunale, abbiamo ideato un evento in onore del Santo e dell’imminente vendemmia, sperando sia di buon auspicio.

Vi aspettiamo sabato 8 ottobre dalle ore 19:00 presso la Piazza XXIV Maggio, insieme a noi ci saranno i Sommelier dell’associazione “Fondazione Italiana Sommelier”, pronti a raccontarci la storia che si cela dietro ogni singolo acino d’uva che la nostra meravigliosa terra ci regala.

Avremo a disposizione oltre 15 tipi di vino, provenienti da 6 cantine Molisane collegate agli amici dell’associazione Movimento turismo del vino i quali hanno accolto immediatamente e con molto entusiasmo il nostro invito.

L’evento sarà animato dalla live band “The Trippers" e, ovviamente, non mancherà la gastronomia…

Non vogliamo svelarvi altro, ci vediamo sabato!»

Galleria fotografica