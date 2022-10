La reunion della classe '62 di Petacciato

PETACCIATO. La classe 62 di Petacciato si è ritrovata quest'oggi in un noto ristorante di Petacciato Marina "il Mediterraneo "per festeggiare i 60 anni di età. Una splendida occasione per rivedere vecchi amici, compagni di scuola che le vicissitudini della vita poi, una volta adulti, hanno portato a vivere vite diverse lontani dalle realtà di origine. Queste Reunion dove ognuno porta con sé un mare di bei ricordi, sono l'essenza della vita stessa. Ben vengano e tra abbracci baci e risate dopo il taglio fatidico della torta tutti si sono lasciati andare ad una promessa, "ragazzi del 62 non perdiamoci di vista".

Un ringraziamento speciale a chi ha lavorato tanto per la riuscita di questa festa, con non pochi sacrifici e qualche problematica, Giuseppe del Muto un vero vulcano d'idee e inventiva. Nella mattinata nella chiesa madre di Petacciato la classe ha ricevuto una benedizione via Web da Don Gianfranco Mastroberardino ex parroco di Petacciato.