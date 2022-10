Addio al brigadiere Vittorio Balducci

TERMOLI. Addio allo stimato brigadiere dei Carabinieri in pensione Vittorio Balducci. A portarselo via è stato un male incurabile, a 68 anni.

Lo sentimmo l’ultima volta qualche settimana fa, al telefono, ci rassicurò, ma sapevamo che il quadro clinico non era dei migliori. Ci mancherà la sua presenza al caffè consumato con gli amici, incontri pieni di aneddoti, tra il serio e il faceto, sul corso Nazionale, quando c’era l’edicola Eureka.

Poi si commentavano notizie di cronaca cittadina e di sport, finendo sempre per riderci sopra.

Fucina di battute dette talmente bene che talvolta non si riusciva a capire se fossero serie o fantasiose, con quell’inconfondibile accento barese. Vittorio se n’è andato proprio oggi che si celebra la festa dei nonni, categoria speciale alla quale apparteneva assieme alla moglie Arcangela. I figli Tommaso e Christian, le loro rispettive compagne Annamaria e Camilla, famiglie di pescatori, hanno avuto in loro un porto sicuro per la cura dei nipoti.

Un saluto lassù a Vittorio da tutti gli amici storici, ora un po’ più soli. La redazione di Termolionline è vicina alla famiglia Balducci, alla signora Arcangela, ai figli Tommaso e Christian, alle nuore Annamaria e Camilla, ai nipoti, alle sorelle e ai cognati.

I funerali si terranno domani, lunedì 3 ottobre, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, alle ore 10.30, partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri.