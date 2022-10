Picchetto d'onore per il brigadiere Vittorio Balducci

TERMOLI. Tanta gente, picchetto d’onore dell’associazione Carabinieri e della sezione Avis di Termoli, di cui Vittorio Balducci, brigadiere dei carabinieri in pensione, morto a soli 68 anni, era stato donatore e amministratore.

I funerali si sono svolti presso la Chiesa S.S. Pietro e Paolo e la funzione religiosa è stata presieduta dal parroco Padre Enzo Ronzitti.

È stata ricordata la figura di Vittorio, come uomo, marito, nonno amorevole. Persona di spirito e soprattutto servitore degno della Patria. Uomo votato per il prossimo con il suo impegno per il sociale.

Vittorio mancherà moltissimo a chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene.

Galleria fotografica