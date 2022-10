Guglionesi turistica, con la Pro loco si può

GUGLIONESI. Domenica 2 ottobre, per la Pro loco Colleniso di Guglionesi, è stata una giornata intensa.

«Giornata piena per la Pro loco Colleniso! Ieri abbiamo accolto un'associazione di turisti provenienti dalla vicina Puglia, desiderosi di conoscere il nostro territorio e le nostre ricchezze, con l'aiuto del professor Felice Paolone che ringraziamo per averci sostenuto, con la sua preparazione e conoscenza in questa domenica di scoperta e il professore Giuseppe Pollice che si è unito al gruppo con piacere contribuendo con tanti altri dettagli, alla buona riuscita della visita!!

Supporto importante, la guida Turistica e Culturale ideata e scritta da Luigi Sorella, che consigliamo a tutti di leggere!

Una volta terminato il tour a Guglionesi, hanno proseguito verso Termoli grazie alla collaborazione dell'agenzia di Termoli "Turismol" dell'amica Paola Palombino che ringraziamo per aver accolto i nostri turisti.

Ringraziamo inoltre per la disponibilità il comitato San Nicola, il comitato Sant'Antonio e Don Stefano, che, con sincronia alle nostre esigenze, hanno consentito di trovare aperte le chiese e le cripte!!

Guglionesi turistica, un sogno nel quale la Pro loco crede fortemente!! Grazie di cuore a chiunque ha contribuito!».

Galleria fotografica