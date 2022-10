Addio alla professoressa Ida Greco

PORTOCANNONE. «È venuta a mancare la nostra amata professoressa Ida Greco. Professionalmente preparatissima, umanamente sempre pronta ad aiutare tutti noi, a diventare persone migliori. Ha dedicato la sua vita alla scuola e alla sua vera funzione, l’educazione dei ragazzi e la loro istruzione.

È stata per una persona che ci ha spronato sempre a dare il meglio, pronta al dialogo e al confronto perché sempre convinta di avere davanti, nonostante la giovane età, degli uomini e delle donne… e non dei ragazzini.

Oggi ci si riempie il cuore di tristezza sapere di non esserci più carissima Professoressa.

È stata un'ispirazione, un punto di riferimento e una guida sicura. Ha formato le nostre vite per sempre, e per questo non la dimenticheremo mai.

Arrivederci, dalla classe 87 di Portocannnone ❤️».