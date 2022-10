Alunni e maestra s'incontrano 42 anni dopo

TERMOLI. Un pranzo di classe, ma 42 anni dopo, quello che gli alunni degli anni Ottanta della sezione del secondo circolo di via Montecarlo hanno organizzato, su impulso di Doris Pietropaolo, alcuni giorni fa al Don Giovanni, con la maestra storica Marcella De Aloisio.

Una iniziativa che, come tante, è nata durante il difficile periodo della pandemia. «Abbiamo affrontato tempi davvero duri e in quel contesto mi è venuto questo desiderio di rivedere i compagni, così mi sono messa all’opera, rintracciandoli. Siamo stati affiatati come se ci fossimo lasciati il giorno prima – ha raccontato Doris – ed è stato bellissimo».