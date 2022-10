Ricordiamo Elio Di Mella

RIPABOTTONI. 40° anniversario della morte del Carabiniere M O.M. C. Elio Di Mella

"Ricorderemo per sempre l'amore e il bene che hai donato e il tuo ricordo sopravvivrà nella memoria di quanti ti hanno onorato e amato".

Il giorno 7 ottobre alle ore 9:30 sarà posizionata una corona d'alloro in suo onore presso la Caserma di Ripabottoni, in seguito sarà celebrata una Santa Messa in suffragio alle ore 11:15 nella Parrocchia di San Giovanni Battista (cimitero) a Campobasso.