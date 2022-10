L'Arma incontra le associazioni a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Nei giorni scorsi il nuovo Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Maresciallo Capo Armando Salvatore, ha incontrato le associazioni dei Carabinieri in congedo, dei Bersaglieri e dei Combattenti e Reduci presso le rispettive sedi.

L’occasione è stata utile per rappresentare le attività svolte dalle associazioni, per ribadire la collaborazione nei confronti delle Istituzioni e per programmare una serie di iniziative che verranno definite nei prossimi giorni.