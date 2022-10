La messa di suffragio

TERMOLI. Messa di suffragio questa sera, alle 19, alla chiesa di San Timoteo, a un mese dalla scomparsa di Teresa Amelia Barile.

Questo il ricordo della figlia Barbara: «Mamma è un mese che non sei più qui con noi, mi sembra un'eternità per il dolore, per la mancanza delle tue telefonate, per l'assenza dei tuoi abbracci, per la mancanza dei tuoi consigli, del tuo sorriso e della tua fragorosa risata. Senza di te tutto è difficile, ma noi ce la faremo, come ce l'hai fatta tu tante volte, con quella forza e determinazione che ti contraddistingue».