Addio al dottor Nicola Cappella

TERMOLI. Lutto nella famiglia Cappella, è morto il dottor Nicola, decano dei farmacisti termolesi. «Si è ricongiunto all'amata moglie, lasciando un grande vuoto in tutti noi», si legge nell'annuncio funebre dei figli Vincenzo e Roberto, le nuore Stefania e Marietta, i nipoti Claudia, Nicola, Edoardo ed Elettra e del fratello Timoteo. I funerali avranno luogo in Cattedrale domani alle 16. La comunità parrocchiale di Gesù Crocifisso, insieme al vice presidente del comitato sant’Alfonso Armando Carotenuto e all’ex presidente Gianfranco Cannarsa si stringono al dolore che ha colpito il loro amico Vincenzo Cappella e la sua famiglia, per la scomparsa del caro Nicola.