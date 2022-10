Adorazione eucaristica in stile Worship

TERMOLI. Adorazione eucaristica in stile Worship, attraverso i canti! Invocando lo Spirito Santo che si interiorizza, la preghiera diventa autentica e del cuore. È un nuovo modo di pregare, alla portata di tutti. Proprio come il sogno della chiesa dei giovani! L'iniziativa è in programma lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 21, nella chiesa di Sant'Antonio a Termoli ed è a cura del servizio di Pastorale giovanile della diocesi.