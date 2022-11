Ciao Titti

TERMOLI. Le socie fidapine ricordano l'ex presidente della sezione di Termoli, Titti Santa Lezzoche, scomparsa prematuramente il 30 ottobre.

«Ciao Titti. "Ci vediamo presto". Le parole della conversazione su WhatsApp con le amiche della Fidapa il 30 settembre. Una frase piena di speranza. Invece da oggi il tuo ritorno è lassù. Da oggi infatti Titti Santa Lezzoche, storica socia della nostra sezione e già presidente nel biennio 2011 - 2012, ha raggiunto il cielo. Attiva, dinamica, propositiva, brillante, ideatrice del laboratorio creativo con un gruppo di socie più dedite ai lavori di bellezza, manualità e fantasia, ha profuso entusiasmo. Le ultime realizzazioni sono stati gli addobbi e i regali per gli ospiti per la cerimonia delle candele nel primo anno di presidenza di Esmerla Pettine, consocia e amica.

All'improvviso fuori dalla scena per motivi di salute, ma nessuno poteva immaginare fino a che punto. La notizia questa sera nel gruppo WhatsApp da parte della presidente, ci ha lasciate incredule. E le espressioni di costernazione piovute a raffica da parte di tutte noi esprimendo dolore vogliono, nello stesso tempo, essere preghiera per te e per la tua anima, e cordoglio per la tua famiglia e per le persone care che mai si sarebbero volute separare da te. Alla Fidapa, alle tue amiche, a noi tutte mancherai. Ma tu ora, riposa».