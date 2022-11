"La gentilezza" in via Cina

TERMOLI. Per celebrare la giornata mondiale della Gentilezza, che cade il 13 novembre 2022, i bambini della scuola dell'infanzia di Via Cina, dell'istituto Comprensivo M. Brigida, dopo aver ascoltato il racconto della Gentilezza hanno realizzato questo bellissimo lavoro, con l’impegno di ricordare in ogni occasione le parole “gentili”.

Galleria fotografica