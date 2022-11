Il gemellaggio in ricordo degli "Angeli"

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il gemellaggio Peschiera Borromeo-San Giuliano di Puglia viene sancita tramite questa bellissima foto.

I doni che il signor Giuseppe Manueddu ha portato per i bambini della scuola "Jovine" di San Giuliano sono giunti a destinazione. Palloni da calcio per i maschietti e braccialetti con l’albero della vita per le femminucce.

Un gesto in ricordo degli Angeli di San Giuliano che vivono nel cuore del signor Manueddu da vent'anni e ai quali ha fatto intitolare un parco nella sua Peschiera.