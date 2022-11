Addio a Peppe Neri

TERMOLI. Si è spento, al Neuromed di Pozzilli, Giuseppe Neri, consuocero del nostro Michele Trombetta.

Ecco il ricordo formulato proprio dal nostro collaboratore.

«Iniziare la giornata con una notizia triste, non è certo il massimo della vita, poi se questa notizia coglie proprio molto vicino a te, in pochi secondi ti stravolge tutto, tutto è cominciato venerdì mattina, quando Peppe, in compagnia della moglie Rosa, si è recato in campagna e ha avuto un malore, e da quel momento tutto è cambiato.

Con le lacrime agli occhi abbiamo appreso dal tuo adorato figlio Alessio della prematura scomparsa, gli stessi medici avevano dato poche speranze. Abbiamo perduto in famiglia una persona cara in tutti sensi, un ottimo padre e marito di famiglia, un nonno eccezionale e soprattutto un lavoratore ineccepibile, lui aveva le mani d’oro, qualunque cosa toccasse e facesse diventava, così come i suoi figli Alessio e Andrea sono tuttora.

Colleghi allo stabilimento Fiat, fin da subito, quando i nostri ragazzi si sono messi insieme e poi hanno messo su famiglia, siamo entrati in sintonia, ogni nostro incontro, conviviali e feste in genere erano sempre un divertimento, l’unica cosa su cui non andavamo d’accordo era il tifo calcistico lui dell’Inter e io del Milan e lì gli sfottò goderecci si sprecavano tra di noi.

Pensare che da oggi tutto questo non ci sarà più è davvero triste, le nostre nipotine in comune Cloe e Giada hanno perso un nonno speciale.

Un abbraccio a Rosa, ai tuoi figli Alessio e Andrea, alle nostre nipotine Cloe e Giada, che tu ora da lassù saprai guidare e consigliare comunque».

Alla famiglia Neri e alla famiglia Trombetta il cordoglio di Termolionline.