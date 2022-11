A dieci anni dalla scomparsa di Stefano Musacchio

PORTOCANNONE. «Oggi, 19 novembre 2022, cade il decimo anniversario dalla scomparsa del compagno molisano Stefano Musacchio, operaio e sindacalista storico della Fiat di Termoli, attivista sociale per i diritti.

Ricordiamo il senso della sua esistenza e l’importanza del suo messaggio teso alla solidarietà operaia e internazionale, ricordiamo le sue battaglie contro l’arroganza della politica regionale e nazionale, già candidato per la camera dei deputati, spronatore per la difesa dei diritti dei lavoratori. Aveva previsto con lungimiranza politica la situazione del disastro sociale di oggi, sostenitore della pace contro ogni guerra e a favore dei popoli Uniti. Non solo nel Molise, anche a livello nazionale ha lasciato la sua impronta perenne».

Il ricordo diffuso dal coordinamento del Soa.

