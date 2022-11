“Un vero Uomo conquista con la forza del cuore, non delle mani"

TERMOLI. Si chiama Giuseppe Villani, ha 15 anni ed è di Termoli. Nella giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha deciso di rendere partecipi tutti con un suo scritto.

Vorremmo tanto non parlare di questo argomento, perché ci piacerebbe non sentire mai più in televisione o in giro di violenza sulle donne e vorremmo non dover più leggere un articolo sul femminicidio, ma purtroppo la realtà è ben diversa e quindi è probabile che vi capiti di dover svolgere proprio un tema sulla violenza sulle donne esponendo le tue riflessioni a riguardo.

Probabilmente un tempo questo argomento così attuale non veniva neanche preso tanto in considerazione, perché in molti lo consideravano un tabù, ma di abusi e violenza contro le donne si deve parlare e non solo perché potreste farci un saggio breve o una relazione per la scuola, ma perché affrontare un discorso è il primo passo per provare a trovare una soluzione.

A volte anche problemi economici della famiglia possono causare una forma di violenza all'interno delle mura domestiche.

Anche il divorzio può fare saltare i nervi degli uomini più violenti: oltre a perdere la compagna, perdono i figli: la loro reazione può diventare incontrollabile.

Una frase che mi ha colpito molto è stata:

