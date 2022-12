In memoria di Nicola Musacchio

PORTOCANNONE. «L’oleificio cooperativo di Portocannone, e l'intera comunità locale, hanno pianto la perdita di una persona che ha dato tanto in termini di impegno e dedizione per il nostro territorio.

Se ne è andato il vicepresidente del nostro oleificio cooperativo, Nicola Musacchio, una figura storica per la struttura, un vero decano, che per decenni è stato all’interno del consiglio di amministrazione della cooperativa, prima come semplice consigliere poi come vicepresidente. Nel vedere alternarsi al suo fianco diverse figure, zi’ Nicola, come lo ricordano affettuosamente tutti in paese, è rimasto saldamente al suo posto, dando il suo prezioso contributo alla cooperativa da persona esperta del settore quale era.

Sempre presente in prima linea durante tutte le campagne olearie, tranne quando i problemi di salute lo hanno forzatamente tenuto lontano da quell’impegno che amava tanto e non gli faceva sentire la fatica, era una presenza fissa all’interno della fabbrica, un vero punto di riferimento, conosciuto ed apprezzato. Ben voluto da tutti, componenti del CdA e dipendenti vecchi e nuovi, zi’ Nicola lascia un vuoto incolmabile dietro di sé e dentro di noi. Di lui ci resteranno i consigli preziosi ed il ricordo dei momenti trascorsi in cui, pur con le dovute e inevitabili divergenze di opinioni, ci siamo spesi per questa nostra comunità e per questa cooperativa in cui crediamo e per cui ci siamo impegnati fin dal suo nascere.

Ciao zi' Nicola, ora non ci resta che rivolgerti un grande abbraccio che ti accompagni in questo viaggio, lungo ed impegnativo, il più difficile di sempre. Ma il tuo coraggio, la tua determinazione, la tua forza di volontà e, soprattutto, la vicinanza di tutti quelli che ti hanno voluto bene ti accompagnerà alla meta.

Ci mancherai tanto».

Il presidente dell’oleificio cooperativo Giovanni Battista Muricchio.