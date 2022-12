"L'amore de San Basse"

TERMOLI. Festa liturgica di San Basso, a omaggiare il Santo Patrono di Termoli in questa giornata speciale è il professor Nicola Palladino, che non manca mai di porre l'accento e rigorosamente in dialetto termolese, nelle ricorrenze più significative della comunità.