La "dea bendata" bacia Petacciato, vinti 23.750 euro

PETACCIATO. Il Lotto premia il Molise: come riporta Agipronews, a Petacciato è stata centrata una vincita da 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.

In questo periodo in cui per le famiglie è sempre più faticoso far quadrare i conti di fine mese a causa dell'inflazione e dei rincari energetici, per qualcuno in città arriva un bonus di oltre 23mila euro da parte della Dea Bendata.

La vigilia dell'Immacolata è allietata da una buona vincita che permetterà, così, di passare delle buone feste.