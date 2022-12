«Alessandro sarai sempre con noi»

TERMOLI. Un saluto pieno di significato per il prof Alessandro Di Palma da parte dell' Asd Futurgimnica Termoli.

«Ciao Alessandro, averti conosciuto è stato un regalo per tutte noi, una persona educata; un papà brillante partecipe alle avventure della piccola libera, alle decisioni alle discussioni alle scelte, hai vissuto con noi i piccoli passi di quelle pedane così avvolgenti che a volte sembravano infinite ma è lì che si sono accumulate le nostre energie, i nostri pianti le nostre stanchezze compensate dalle gioie che questo sport ci dona. Da lassù, sopra di noi, ci sei tu che ci osservi che ci guidi e continuerai a darci tanti consigli. LiIly è qui eccola! Con noi a ridere scherzare e giocare, non temere, ci prenderemo noi, piccole fanciulle, cura di lei, stai sereno Alessandro che non dimenticheremo mai ciò che per noi hai fatto tu continuerai a suonare per noi; ehi mi raccomando il prossimo saggio è in arrivo preparati e non dimenticarti dei nostri nomi. Ti vogliamo bene Ale, le ginnaste della Futurgimica».