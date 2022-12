Lutto nel mondo dell'ottica, è morto Gianfranco Sciarretta

TERMOLI. Ci sono periodi in cui si succedono scomparse di persone che nei vari ambiti sono note all’opinione pubblica, oltre che dirette conoscenze e amicizie.

Ieri a lasciare la vita terrena, a 77 anni, è stato Gianfranco Sciarretta, per decenni ottico tra i più conosciuti in città, con l’attività tra Corso Nazionale, Corso Umberto e infine, in via Mario Milano.

Papà di 4 figli, Salvatore, Lorena, Marida e Lorenzo, con la sua Rosa fino a qualche tempo fa frequentava il gruppo in comune al Porto turistico, poi, progressivamente, con le condizioni di salute non più ottimali, si era ritirato sempre più in casa.

Alla famiglia Sciarretta il cordoglio di Termolionline e degli amici del bar “Sottovento”.

I funerali si terranno venerdì 9 dicembre alle 15.30 presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi.