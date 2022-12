Lutto nell'Arma, a 60 anni si è spento Pierangelo Lavecchia

TERMOLI. A soli 60 anni, dopo una carriera nell'Arma dei Carabinieri, si è spento ieri Pierangelo Lavecchia. A darne il triste annuncio la moglie Mariella e la figlia Sharon. Cordoglio profondo dai militari della compagnia di via Brasile, che l'hanno avuto come collega a lungo, prima a Termoli e poi in Procura a Larino. I funerali hanno luogo alle 15.30, nella chiesa di San Francesco.

Questo il messaggio sui social da parte del dottor Franco Baccari: «Ciao Pierangelo, sei stato un valoroso combattente contro un male senza speranze. Mariella è stata splendida moglie e compagna di lotta, rimasta al tuo fianco senza mai arrendersi dandoti forza e conforto. Noi che abbiamo avuto la fortuna di averti avuto nella nostra vita manterremo il ricordo di un Uomo buono e sincero. Ci rivedremo dall'altra parte tutti assieme».