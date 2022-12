Messa di suffragio per Felice

TERMOLI. La sua scomparsa è stata come un fulmine a ciel sereno, a 70 anni Felice Izzi ha raggiunto la sua cara moglie Angela. La famiglia Izzi ringrazia tutti coloro che in vario modo hanno espresso la loro vicinanza per la scomparsa del caro Felice. Stasera, alle 18, una santa messa di suffragio viene celebrata alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Termoli.