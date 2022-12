Il brindisi natalizio del Milan club dedicato a Carmine D'Angelo

TERMOLI. Festa e conviviale rossonero al Milan club “Carmine D'Angelo” di Termoli.

Si sono ritrovati ieri sera presso la sede sociale in via Rio Vivo un buon numero di iscritti al club per farsi gli auguri di Natale e festeggiare i primi 4 mesi immersi nei colori della propria squadra del cuore.

Tante risate e brindisi anche in prospettiva di agognati successi futuri del Milan appena si riprenderà dopo questa kermesse mondiale.

Un momento commovente c’è stato quando il presidente Fabio D'Angelo ha brindato alla memoria del suo grande papà Carminuccio a cui è stato intitolato il club, lui stesso tifosissimo rossonero.

Il Milan club attraverso la nostra pagina approfitta per fare gli auguri di buone feste a tutti i termolesi, ai tifosi milanisti, ai tifosi delle altre squadre e ai lettori di Termolionline.

