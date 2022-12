Smart working Bonefro-Washington, Jonathan sceglie il Molise

BONEFRO. Jonathan è di Washington ma risiede a Bonefro già da un po’ di tempo. Lavora a distanza e si collega da Bonefro per svolgere telematicamente la sua attività.

«Lo abbiamo ricevuto in Municipio per le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Trascorrerà il Natale negli Stati Uniti per tornare di nuovo a Bonefro subito dopo le feste. Bonefro è aperto a chi svolge un lavoro a distanza e vuole stabilirsi in una comunità tranquilla e particolarmente caratteristica», rivela sui social il sindaco Nicola Giovanni Montagano.

Galleria fotografica