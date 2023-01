La pignatta con la befana

GUGLIONESI. Siamo giunti al penultimo appuntamento che la Odv San Nicola di Guglionesi ha proposto nel suo programma natalizio.

Venerdì 6 gennaio arriva la Befana in corso Umberto I alle ore 10:30. A seguire la Odv San Nicola regalerà momenti di divertimento a tutti i bambini, ai quali farà trovare una pignatta in cartapesta che dovranno rompere per scoprire cosa contiene.

Alle 11:30 è previsto l’arrivo dei re Magi e tutti i presenti riceveranno in dono un dolce krapfen ricoperto di zucchero.

Non mancate!

