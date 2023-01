I regali della Befana

L'Epifania in vernacolo con Nicola Palladino

TERMOLI. Chiude il trittico natalizio, dopo il Natale vero e proprio e il Capodanno, è la Befana a vedere la nuova "apparizione" di Nicola Palladino. La canzone in vernacolo con cui omaggia i nostri lettori.

«Non sono la Befana originale, ma mi piacerebbe lo stesso far regali quella roba che non si può comprare neppure nelle boutique di città. Porterei una parola di conforto a chi è malato e la vita gli va storta, chi sta triste, col broncio sempre appeso, nelle calze metterei un sorriso. Ai piccoli, che sono un'allegria, sopra il cuscino una carezza; alle mamme dei paesi più lontani, un abbraccio e la certezza del domani.

Porterei la pace e il sole dove serve, e a quelli che gli trema sotto la terra, una gomma, per cancellare dal mondo la guerra. Lo so che sono solo fantasie e il mondo non lo posso cambiare io, ma se i pensieri nascono dal cuore, pure se strano acquistano valore. Con questi regali magari inconsistenti, vorrei fare il mondo più contento».